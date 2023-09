Antartide: uno studio indaga le cause dell’ondata di calore a marzo 2022

A marzo del 2022, è stata documentata dagli scienziati l’onda di calore più intensa mai registrata sulla Terra in un luogo altamente inusuale: l’Antartide. Una regione vicino alla costa orientale dell’Antartide aveva registrato un aumento di temperatura straordinario, sorprendente per i parametri del luogo, con una deviazione di ben 39 gradi Celsius rispetto alla norma.

Questa brusca impennata di temperatura, che segnava il passaggio dalla stagione estiva all’autunno del continente, è stata così drastica che i ricercatori presenti sul campo sono stati visti indossare pantaloncini, e alcuni addirittura si sono svestiti per godersi il calore insolito. Una situazione eccezionale, considerando che in quella zona, le temperature di marzo solitamente oscillano attorno ai meno 54 gradi Celsius.

Edward Blanchard-Wrigglesworth, autore dello studio, ha commentato l’evento come straordinario, definendo quella deviazione di temperatura di 39 gradi come la più grande mai misurata in qualsiasi parte del mondo. Le temperature medie giornaliere del 18 marzo 2022 hanno raggiunto i meno 15 gradi Celsius, con un picco orario di meno 10 gradi Celsius. Questo superava persino le temperature estive mai registrate nella regione.

Ma cosa avrebbe potuto causare un tale aumento anomalo di temperatura nell’Antartide, specialmente quando la presenza del sole è limitata? I ricercatori hanno cercato di risolvere questo enigma meteorologico e le prime indagini suggeriscono un ruolo cruciale dei venti insoliti. Invece di seguire il consueto percorso da ovest a est, i venti hanno portato aria calda dall’Australia meridionale all’Antartide orientale in soli quattro giorni. Inoltre, i venti settentrionali hanno trasportato umidità significativa, causando neve, pioggia e scioglimento lungo la costa orientale della lastra di ghiaccio.

Interessante notare che, nonostante l’Antartide stesse affrontando la sua più bassa estensione di ghiaccio marino mai registrata, lo studio suggerisce che ciò non abbia influenzato direttamente l’ondata di calore. Gli esperti hanno anche scoperto che le deviazioni più significative dalla norma si sono verificate alle alte latitudini, dove l’aria fredda è più abbondante vicino al suolo, portando ad eventi climatici caldi, spesso in inverno.

Sebbene il collegamento diretto tra l’ondata di calore e il cambiamento climatico rimanga sotto indagine, i risultati iniziali suggeriscono che il cambiamento climatico potrebbe aver contribuito per circa 2 gradi Celsius all’evento. L’eventualità di ulteriori ondate di calore in Antartide in un mondo più caldo preoccupa gli scienziati, poiché potrebbe mettere a dura prova le lastre di ghiaccio antartiche.