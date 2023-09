Resident Evil Village per iPhone uscirà in tempo per Halloween

Capcom ha rivelato la data d'uscita dell'atteso porting di Resident Evil Village per iOS e iPadOS. Giusto in tempo per festeggiare Halloween.

Capcom ha silenziosamente svelato la data di uscita per Resident Evil Village: sarà disponibile a partire dal 30 ottobre su iOS e iPadOS. La notizia è emersa da una pagina dedicata alle versioni di Village e del remake di Resident Evil 4 su dispositivi Apple. Per quanto riguarda Resident Evil 4, invece, resta indicata la disponibilità nel 2023. Capcom non ha ancora reso noti i prezzi, ma a titolo di riferimento, la versione per macOS del gioco è venduta a 29.99$ sull’Apple App Store.

La data di uscita è stata confermata anche per il mercato giapponese, secondo quanto riportato da Gematsu. Tuttavia, per quanto riguarda la versione statunitense e europea di Village, Capcom non ha ancora effettuato un annuncio ufficiale a parte quanto indicato nella pagina sopra menzionata.

Dalle anteprime di Village eseguito su iPhone 15 Pro della scorsa settimana, sembra che il gioco offra un livello dei dettagli simile a quello che ci si può aspettare su console come Steam Deck e Asus ROG Ally.

Ricordiamo che solamente il nuovo chip A17 supporta pienamente il ray-tracing, ne consegue che Resident Evil Village sarà disponibile solo sui nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Per chi ha ancora il 14 Pro (o uno dei modelli precedenti) non sembra esserci nulla da fare. In compenso, i due giochi – Village e RE4 – saranno disponibili anche su tutti gli iPad equipaggiati con chip Apple M1 o M2.