Michael Caine contesta l’esistenza dei coordinatori delle scene di sesso

Negli ultimi giorni si è espresso il coordinatore delle scene di sesso di Sex Education, ed a rispondere alle sue parole ci ha pensato un attore simbolo come Michael Caine, il quale non riesce a comprendere la funzione di queste figure.

Ecco cosa ha dichiarato Michael Caine:

Veramente esistono figure del genere? Sul serio? Non li abbiamo mai avuti ai miei tempi. Grazie a Dio ho 90 anni, e non faccio più l’amante, è tutto quello che posso dire. Ai miei tempi giravi semplicemente la scena di sesso e andavi avanti senza che nessuno interferisse. Oggi è tutto cambiato.

Michael Caine, dopo aver lavorato a film come Hannah e le sue sorelle e Le regole della casa del sidro, è riuscito a mantenersi sulla cresta dell’onda negli ultimi quindici anni, grazie alle sue collaborazioni con Christopher Nolan.

Michael Caine ha, infatti, partecipato alla trilogia del Cavaliere Oscuro, a The Prestige ed a Interstellar. Attualmente è pronto a comparire in The Great Escaper, che potrebbe essere il suo ultimo film.