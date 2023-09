Martin Scorsese dichiara che registi come Christopher Nolan salveranno il cinema dai cinecomics

Martin Scorsese ha parlato ancora una volta di cinecomics, ed ha dichiarato che registi come Christopher Nolan possono salvare il cinema dai film dei supereroi (non considerando che lo stesso Nolan ha diretto la trilogia su Batman).

Sul rischio di un dominio dei cinecomics Scorsese ha detto:

Il pericolo è ciò che questi film stanno facendo alla nostra cultura. Perché ci saranno generazioni che penseranno che i film siano solo quelli. Anzi, lo pensano già, e il che significa che dovremo reagire in maniera ancora più forte. E devono essere i registi stessi a darsi da fare. E perciò ci sono i fratelli Safdie, e Chris Nolan. Capite cosa intendo? In questa maniera abbiamo supporto su più fronti. Bisogna colpire da più lati senza arrendersi. Fare cinema e reinventare. Dobbiamo salvare il cinema.

E poi ha aggiunto:

Penso davvero che certi contenuti prodotti non siano realmente cinema. È quasi come se l’intelligenza artificiale realizzasse un film. E questo non significa che non ci siano registi incredibili e addetti agli effetti speciali che non realizzino bellissime opere d’arte. Ma cosa significa? Cosa ti daranno questi film? A parte una sorta di prodotto da consumo per la mente…che cosa ti dà?