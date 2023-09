La vita sul nostro pianeta: il trailer ufficiale della serie Netflix

Ecco il trailer ufficiale di La vita sul nostro pianeta, docuserie Netflix che è in uscita il 25 ottobre.

Dopo il primo teaser ad effetto, da poco è online il trailer ufficiale di La vita sul nostro pianeta, la docuserie Netflix che è stata prodotta da Steven Spielberg.

Ecco il trailer ufficiale de La vita sul nostro pianeta.

Questa è la descrizione che è stata offerta da Netflix:

Chi sopravvivrà? Chi soccomberà? Chi dominerà il mondo? Dal produttore esecutivo Steven Spielberg e dagli ideatori premiati agli Emmy de Il nostro pianeta, ecco la storia di come è La vita sul nostro pianeta.

Nella serie verranno mostrate le battaglie che vedono coinvolte le specie che abitano il nostro pianeta. Possiamo considerare l’esistenza di ben venti milioni di specie totali sulla Terra, ma c’è anche da considerare il fatto che il 99% degli esseri esistiti sono appartenenti ad un passato remoto. Questo documentario si propone di raccontare la storia di queste dinastie, arrivando ad oggi, ed al modo in cui queste specie occupano il pianeta.

La docuserie è realizzata in collaborazione con Industrial Light & Magic, la casa degli effetti speciali simboli di Hollywood, e legata al franchise di Star Wars.

La vita sul nostro pianeta utilizza tecnologie e scoperte scientifiche contemporanee per riportare in vita creature che non esistono tempo e svelare l’incredibile storia della vita sul nostro pianeta.

La serie La vita sul nostro pianeta sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 25 ottobre.