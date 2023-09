Il cervello lavora ancora a lungo dopo la morte: il nuovo studio

Fin dall’alba dei tempi, gli esseri umani si sono chiesti cosa succedesse dopo la morte e se esiste una vita dopo. Sebbene gli scienziati non siano stati in grado di decifrare il codice di questa particolare domanda, di recente si è scoperto che il passaggio dalla vita alla morte non è così semplice come pensavamo. Secondo ScienceAlert, il cervello umano continua a funzionare anche molto tempo dopo la morte, e possiamo persino conservare dei guizzi di consapevolezza per alcuni minuti.

Consapevolezze dal passato

La coscienza dopo la morte non è un concetto nuovo nel mondo scientifico. Infatti, già nel 1700, uno scienziato di nome Antoine Lavoisier (alias, il “Padre della Chimica Moderna”) fu condannato a morte con la ghigliottina. Lavoisier, da sempre sperimentatore, incaricò il suo assistente di contare quante volte la sua testa decapitata continuasse a pulsare una volta staccata dal corpo: la leggenda narra che l’assistente contò la testa disincarnata di Lavoisier pulsare per un totale di venti volte. Un recente progetto di ricerca della New York University Grossman School of Medicine ha trovato un modo studiare gli individui durante l’arresto cardiaco. Hanno scoperto che, molto tempo dopo che il nostro cuore è caduto in un silenzio tremolante, il nostro cervello può continuare a mormorare tranquillamente tra sé e sé.

Persistenza della Funzione Cerebrale Dopo la Morte

Lo studio, che ha dato seguito a una precedente indagine sulle esperienze di pre-morte, mirava a esplorare i ricordi e le esperienze dei pazienti sottoposti a rianimazione cardiopolmonare (RCP) negli ospedali degli Stati Uniti e del Regno Unito. Un sottostudio pilota ha previsto il monitoraggio dell’attività dell’elettroencefalogramma (EEG) e dei livelli di ossigeno cerebrale durante la rianimazione cardiopolmonare, offrendo uno sguardo alla diminuzione della coscienza di chi è sull’orlo della morte. Tra i 567 pazienti selezionati per lo studio, solo 213 hanno ripreso il battito. Allarmante è il fatto che 53 di loro sono sopravvissuti fino alla dimissione, mentre solo 28 sono stati ritenuti abbastanza sani da partecipare a interviste di follow-up ricordando la loro esperienza durante la “morte”.

La Scienza indaga sui “ricordi post-mortem”

Il recente studio è stato condotto da Sam Parnia, uno scienziato ossessionato dalla scoperta dei misteri della morte. Utilizzando un’app, un tablet e delle cuffie, i ricercatori hanno cercato di scoprire i segni di consapevolezza nei pazienti sottoposti a rianimazione cardiopolmonare, anche se sembravano non reagire. È interessante notare che nessuno dei 28 pazienti scampati alla morte e successivamente intervistati è stato in grado di ricordare le immagini sul tablet o i suoni delle cuffie. Nonostante questo, i loro cervelli sembravano mostrare un certo grado di attività. I sopravvissuti hanno riportato ricordi frammentari della loro rianimazione, tra cui la sensazione delle compressioni toraciche, la presenza di elettrodi sulla pelle e la percezione uditiva delle voci dell’équipe medica. Il monitoraggio cerebrale in tempo reale ha confermato la possibilità che, nonostante l’attività cardiaca compromessa, l’attività neurologica potesse essere mantenuta, con il 40% dei sopravvissuti che ha riacquistato registrazioni EEG relativamente normali o quasi normali fino a un’ora dopo la Rianimazione cardio polmonare.

La Morte Continua a Essere un Mistero

Morire è ancora un mistero, ma ricerche apparentemente bizzarre come questa possono aiutare a fare luce sul risultato finale di tutta la vita sulla Terra. Sebbene non abbiano risposto alla domanda dell’aldilà, questi studi ci portano un passo più vicino a comprendere il confine tra la vita e la morte. Gli autori dello studio hanno così commentato: “Questo è il primo studio di grandi dimensioni a dimostrare che questi ricordi e cambiamenti delle onde cerebrali possono essere segni di elementi universali e condivisi delle cosiddette esperienze di pre-morte“.

Sebbene non sia definitivo, il fatto che il cervello continui a elaborare segnali ambientali, ricordi ed emozioni durante la rianimazione cardiopolmonare potrebbe dirci di più su come il nostro sistema nervoso dia priorità alle funzioni cognitive o affronti il rischio di un arresto totale.