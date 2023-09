I carri armati AI rivoluzionano la guerra moderna: Israele presenta il Merkava Barak

L’intelligenza artificiale sta rapidamente trovando applicazione in vari settori, tra cui l’industria e la difesa. Un esempio sorprendente di questa tendenza è il nuovo carro armato Merkava Barak presentato da Israele. Diversi governi stanno investendo in tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per la difesa, portando a sviluppi curiosi come il carro armato Barak. Secondo Interesting Engineering, il Ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha presentato il carro armato Barak come un salto eccezionale ed espressione delle capacità tecnologiche delle Forze di Difesa israeliane, sia in difesa che in attacco. Questi nuovi carri armati AI dovrebbero sostituire gradualmente tutti i modelli Merkava 4 esistenti nella 401a Brigata corazzata, uno dei tre corpi corazzati dell’IDF, entro la fine del 2025.

I carri armati Barak AI saranno dotati di un elmetto IronVision, integrato con sensori all’esterno del carro, che garantirà al comandante una visione periferica simile a quella di un pilota di caccia. Ciò consentirebbe al pilota, al mitragliere o al comandante di affidarsi ai dati dei sensori visualizzati sugli schermi all’interno del carro armato per indagare ed eliminare potenziali minacce o prendere decisioni sulla situazione.

Un sistema assistito dall’intelligenza artificiale incorporato

Non si tratta di carri armati dotati di intelligenza artificiale con capacità decisionali in grado di dare la caccia ed eliminare i loro bersagli sul campo di battaglia. Si tratta piuttosto di un sistema assistito dall’intelligenza artificiale incorporato nel design del carro armato, che conferisce al nuovo veicolo corazzato capacità di elaborazione delle immagini per aiutare i sensori a riconoscere gli oggetti e a ordinare e visualizzare i dati.