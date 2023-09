Everybody Loves Diamonds: trailer e foto dell’heist series con Kim Rossi Stuart

Prime Video ha svelato oggi il trailer, le foto e i poster di Everybody Loves Diamonds, la nuova serie heist – con risvolti da commedia – interpretata da Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, e con la partecipazione di Rupert Everett e Malcolm McDowell (nel ruolo di Kahn). La serie Original italiana è ispirata al “Colpo di Anversa” del 2003, definito dai media internazionali “il più grande furto di diamanti al mondo”, e sarà disponibile dal prossimo 13 ottobre, in esclusiva su Prime Video, in oltre 240 paesi e territori nel mondo.

La serie in otto episodi segue uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo (Kim Rossi Stuart), che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all’avanguardia dell’Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari. Everybody Loves Diamonds è diretta da Gianluca Maria Tavarelli, prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, una società del gruppo Fremantle, e scritta da Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini. Nel cast internazionale anche Johan Heldenbergh, Synnøve Macody Lund, Remo Girone, Jean Janssens, Issam Dakka, Peter Van Den Begin, Elia Schilton, Slavko Sobin e Athaya Mokonzi.

Negli ultimi tempi Prime Video ha annunciato tante nuove produzioni e coproduzioni Original italiane, e acquisizioni, tra cui serie, show, film e rinnovi di stagione per serie acclamate da pubblico e critica: del resto l’Italia è uno dei mercati maggiori per la piattaforma. Everybody Loves Diamonds si unirà a migliaia di film e serie già presenti nel catalogo di Prime Video. Le nuove produzioni annunciate si vanno ad aggiungere alle tante novità svelate di recente e in arrivo prossimamente su Prime Video, come l’action drama Costiera, che sarà girato in costiera Amalfitana – diretto dal premio Emmy Adam Bernstein, la seconda stagione della serie young adult, girata a Latina, Prisma, la quarta stagione del reality thriller Celebrity Hunted, l’episodio speciale The Ferragnez: Sanremo Special – in arrivo dopo l’estate -, i divertenti show LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro e LOL: Chi ride è fuori (alla quarta stagione), e naturalmente Citadel: Diana, l’attesissimo capitolo italiano del franchise globale Citadel, che avrà per protagonista Matilda De Angelis.

