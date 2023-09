Bruce Willis: la moglie descrive il dramma della demenza

Emma Heming, la moglie di Bruce Willis, è tornata a parlare delle condizioni di salute del marito, affetto da demenza, ed ha dichiarato a NBC’s Today di non sapere se l’interprete riesca a rendersi conto della sua condizione.

Le parole di Emma Heming sono arrivate nella giornata dedicata alla malattia frontotemporale. Ecco le sue parole:

Sto imparando che la demenza è dura. È difficile per la persona a cui viene diagnosticata, ed è difficile anche per la famiglia. E questo non è diverso per Bruce, o per me o per le nostre ragazze. E quando dicono che questa è una malattia di famiglia, lo è davvero.