Sex Education: il coordinatore delle scene di sesso parla dell’importanza del renderle motivate

Sex Education ha portato alla ribalta anche la figura dell’Intimacy coordinator, ovvero la figura che si occupa di portare alla realizzazione delle scene di sesso. David Thackeray ha perciò voluto sottolineare l’importanza del dare senso a questi momenti sullo schermo.

Ecco le sue parole:

Il mio compito è quello di fare in modo che queste scene esistano per un motivo. Altrimenti, se fossero solo un qualcosa proposto letteralmente per gli occhi del pubblico, non avrebbero senso. Mi chiederei: perché lo stiamo facendo? L’intera serie si basa sul concetto che il sesso ha un senso.

Ed ha aggiunto, parlando in particolare di una scena di sesso telefonico tra Maeve e Otis:

Quel momento ci dice molto di loro, e del fatto che cercino di trovare vicinanza e intimità in una relazione a distanza. Ciò che serve a noi, come pubblico, è capire che all’improvviso stiamo parlando di quello. Come funziona una relazione a distanza? Quali sono gli ostacoli che le persone devono superare o esplorare, soprattutto come tutto questo ha a che fare con dei giovani adulti. Quindi, per loro è ancora più accentuata questa ricerca. È come se l’intimità fosse nuova in quel tipo di contesto.