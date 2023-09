Giornata Mondiale del Cane Adottato: l’importanza di un’adozione responsabile

Ogni anno, il 23 settembre, viene spesso celebrata come la “Giornata Mondiale del Cane Adottato”. Anche se questa giornata non è ufficialmente riconosciuta dalle istituzioni o dalle associazioni legate alla tutela degli animali, rappresenta comunque un’importante opportunità per sensibilizzare e promuovere l’adozione responsabile dei cani. Questa tematica è estremamente rilevante ed è strettamente connessa al persistente problema dell’abbandono degli animali.

Purtroppo, i numeri relativi all’abbandono degli animali rimangono allarmanti, sottolineando l’importanza di mantenere viva l’attenzione del pubblico e delle istituzioni attraverso campagne di sensibilizzazione e promozione delle adozioni. Canili e rifugi continuano a essere sovraffollati, e gli abbandoni di cuccioli sotto il sole, cani legati a pali o alberi, sono tristi realtà ancora troppo comuni.

I dati recenti delle attività dell’Ente Nazionale Protezione Animali rivelano che solo nel mese di luglio 2023 sono stati recuperati ben 2.354 cani. Secondo le statistiche diffuse dalla Lega Antivivisezione (LAV), ogni anno in Italia vengono abbandonati in media circa 80mila gatti e 50mila cani, cifre impressionanti che sottolineano l’urgente necessità di promuovere adozioni responsabili.

Adottare un cane non è solo un gesto d’amore che può dare una seconda opportunità a un animale abbandonato, ma è anche un atto di profondo valore etico. Tutti i cani, indipendentemente dall’origine, meritano una vita dignitosa, rispettando le loro esigenze e garantendo un impegno a lungo termine. Le adozioni, quando possibile, dovrebbero essere la scelta prioritaria.

L’adozione di un cane rappresenta un atto di amore e rispetto, in quanto offre una nuova possibilità a un animale che spesso ha vissuto esperienze traumatiche. Visitare canili e rifugi gestiti da volontari permette di comprendere l’entità del problema degli abbandoni e facilita un processo di adozione consapevole, supportato dai volontari che guidano il percorso di conoscenza reciproca.

Queste strutture offrono una vasta gamma di opzioni adatte alle diverse esigenze e stili di vita dei potenziali proprietari. A differenza degli acquisti presso negozi o allevamenti, è possibile adottare cani adulti o anziani, che hanno personalità già formate, evitando le sfide legate all’adozione di cuccioli, che possono richiedere cure particolari e un periodo di adattamento più lungo.