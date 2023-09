DNA mitocondriale: ecco perché è ereditato esclusivamente dalla madre

Questa caratteristica genetica ha profonde implicazioni per la ricerca scientifica e per la comprensione delle malattie legate ai mitocondri.

Il DNA mitocondriale (mtDNA) rappresenta una parte unica del nostro patrimonio genetico, poiché è ereditato esclusivamente dalla madre. Per comprendere questa straordinaria peculiarità, dobbiamo prima esaminare la natura e la funzione del mtDNA. I mitocondri sono organelli vitali all’interno delle cellule, responsabili della produzione di energia attraverso il processo di respirazione cellulare. Ogni mitocondrio contiene una copia del proprio mtDNA, separato dal DNA nucleare presente nel nucleo della cellula.

Il mtDNA è costituito da un insieme di geni che codificano proteine essenziali per la respirazione cellulare e, di conseguenza, per la sopravvivenza delle cellule e dell’organismo nel suo complesso. Tuttavia, la modalità di trasmissione del mtDNA differisce notevolmente da quella del DNA nucleare.

Il mtDNA segue un’eredità materna, in cui solo la madre trasmette il proprio mtDNA ai figli. Questo processo è noto come “ereditarietà mitocondriale” ed è fondamentale per comprendere perché riceviamo il mtDNA solo dalla madre.

L’ovulo femminile è ricco di mitocondri, che forniscono l’energia necessaria alla cellula embrionale in sviluppo. Quando avviene la fertilizzazione e lo spermatozoo maschile si unisce all’ovulo, il contributo dei mitocondri dello spermatozoo è trascurabile. La stragrande maggioranza dei mitocondri nell’embrione deriva quindi dall’ovulo materno.

Inoltre, durante la formazione degli spermatozoi, la maggior parte dei mitocondri è generalmente distrutta, lasciando solo pochi mitocondri con batteri alle estremità degli spermatozoi. Durante la fusione dello spermatozoo con l’ovulo, solitamente anche questi mitocondri con batteri vengono eliminati, mentre i mitocondri dell’ovulo sopravvivono e continuano a proliferare nelle cellule in via di sviluppo.

Questa serie di eventi garantisce che il mtDNA di una persona sia pressoché identico a quello della madre. Pertanto, il mtDNA viene trasmesso da madre a figlia e da madre a figlio, anche se solo le figlie possono a loro volta trasmetterlo alle loro discendenze.

L’ereditarietà mitocondriale riveste un’enorme importanza nella ricerca scientifica, poiché può essere utilizzata per tracciare l’albero genealogico materno in studi di genealogia e antropologia. Inoltre, le mutazioni nel mtDNA sono responsabili di alcune malattie mitocondriali che possono influenzare la produzione di energia cellulare e avere gravi conseguenze per l’organismo. Comprendere l’ereditarietà mitocondriale è quindi cruciale per la ricerca e la diagnosi di tali patologie.