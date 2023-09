Batman: nella trilogia di Nolan Jake Gyllenhaal poteva essere il protagonista, e Leonardo DiCaprio l’Enigmista

Sono passati quasi vent’anni da quando è uscito in sala Batman Begins, il primo capitolo della trilogia sul cavaliere oscuro di Christopher Nolan, e lo sceneggiatore David S. Goyer ha da poco parlato dei what if del progetto: tra questi c’era l’ipotesi Jake Gyllenhaal come protagonista, e Leonardo DiCaprio come Enigmista.

Secondo quanto dichiarato da David S. Goyer il suo nome proposto per il ruolo di Batman era quello di Jake Gyllenhaal, mentre Christopher Nolan spingeva per Christian Bale. Ma, un aspetto ancora più interessante riguarda il fatto che la Warner Bros. chiese di far inserire l’Enigmista in uno dei film, per dare la parte a Leonardo DiCaprio.

Su quel progetto si è espresso qualche tempo fa anche lo stesso Christian Bale, che ha detto: