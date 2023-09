The Toxic Avenger: le prime reazioni definiscono il film divertente e cruento

Le prime reazioni dei critici al reboot di The Toxic Avenger parlano di un film ben riuscito.

Il reboot di The Toxic Avenger è un progetto molto atteso dagli appassionati della Troma, la casa di produzione indipendente che ha lanciato registi come James Gunn. Le prime reazioni al nuovo The Toxic Avengers parlano di un film divertente e cruento.

Perry Nemiroff ha dichiarato:

Questo film è una pazza, dannata DELIZIA. Un’idea al limite riportata in vita da un team di persone che capiscono esattamente cosa stanno facendo e non si tirano indietro. Il tipo di film che funziona: è estremamente divertente e molto turbolento, e sembra anche una celebrazione della magia del cinema.

E poi citiamo Jacob Hall, che ha scritto:

Il remake di TOXIC AVENGER di Macon Blair sembra meno Troma e più un episodio live-action dei SIMPSONS de La Paura fa Novanta. Peter Dinklage mette in mostra una recitazione caratterizzata da un trucco pesante, al livello di Ron Perlman. L’ho trovato estremamente divertente. Ma molte persone lo odieranno.

Phil Nobile di Fangoria ha fatto un interessante accostamento. Ecco le sue parole:

Se nel 1987 Paul Verhoeven avesse realizzato un film Troma invece di ROBOCOP, avrebbe potuto ottenere qualcosa come il TOXIC AVENGER di Macon Blair. Amo questa trasposizione.

E chiudiamo con le parole di Germani Lussier, che ha riportato: