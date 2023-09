Prime Video: Amazon introdurrà le pubblicità nel 2024

Dopo Netflix, anche Prime Video ha preso la decisione di introdurre le pubblicità all’interno della piattaforma streaming. Si tratta di un’operazione già pianificata anche da Disney+ e da Max. Prime Video introdurrà le pubblicità nel 2024.

Sembra però che Prime Video pubblicherà meno annunci pubblicitari rispetto agli altri competitor. Quattro minuti all’ora è il punto di riferimento per la quantità minima di tempo pubblicitario su una piattaforma di streaming.

Gli spot pubblicitari di Prime Video appariranno per la prima volta negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Canada all’inizio del 2024. Successivamente saranno seguiti da Francia, Italia, Spagna, Messico e Australia nel corso dello stesso anno.

Coloro che desiderano mantenere Amazon Prime Video senza pubblicità possono comunque farlo, aggiungendo, (quantomeno negli Stati Uniti) 2,99 dollari in più al mese, oltre all’abbonamento annuale del servizio Prime complessivo di Amazon.

Ricordiamo che in Italia è stata avviata l’iniziativa riguardante la presenza di pubblicità sulle piattaforme streaming attraverso Netflix, che ha proposto un abbonamento a 5,99 euro. Mentre a novembre anche Disney+ inserirà un’opzione di abbonamento con spot.