Once Upon a Studio: il trailer del corto sui 100 anni Disney

Ecco il trailer di Once Upon a Studio, il corto Disney che celebra i 100 anni della casa di Topolino.

Online è stato pubblicato il trailer di Once Upon a Studio, il cortometraggio che celebra i 100 anni della casa di produzione Disney, e che mostra alcuni dei protagonisti di questi decenni.

Ecco il trailer di Once Upon a Studio.

Nel filmato vediamo presenti personaggi come Topolino, Minnie, Peter Pan, Moana di Oceania, e Winnie the Pooh. Questa è solo una delle iniziative che ha coinvolto la Disney in questo anno in cui è stato celebrato il centenario dalla nascita dello studio di produzione della Casa di Topolino.

Tra le tante iniziative possiamo ricordare i set LEGO a tema Disney 100, e poi anche ciò che ha fatto la Panini Comics, con le storie remake di corti classici della Disney.

Once Upon a Studio è un cortometraggio che sarà mandato in onda su ABC il 15 ottobre, ma, è possibile che, successivamente, arriverà anche sulla piattaforma streaming Disney+.

Inoltre, il corto serve come lancio per il nuovo film Disney, che in Italia uscirà a dicembre, ed il cui titolo è Wish.