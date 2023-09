ITA Airways: il Tribunale di Roma respinge i ricorsi per le riassunzioni di ex-Alitalia

Il Tribunale di Roma ha emesso una decisione significativa riguardante la questione delle riassunzioni dei dipendenti ex-Alitalia presso ITA Airways. Questa volta, la prima sezione lavoro del Tribunale ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da oltre 40 dipendenti dell’ex-compagnia di bandiera Alitalia, che avevano sperato di essere riassunti nel vettore aereo ITA Airways. Questo verdetto segue una serie di decisioni simili prese dai giudici, che avevano precedentemente respinto i ricorsi di oltre 20 lavoratori. In pochi giorni, quindi, il numero totale di reclami respinti è salito a 66.

La sentenza in questione, datata 21 settembre 2023 e identificata come la sentenza 8056/23, stabilisce che la prosecuzione del rapporto di lavoro in ITA Airways non è applicabile in questo caso, principalmente a causa della natura “pacificamente liquidatoria del programma di amministrazione straordinaria” che coinvolgeva Alitalia. Questo significa che, secondo il Tribunale, i dipendenti ex-Alitalia non possono essere automaticamente assunti da ITA Airways, in quanto le circostanze legali e finanziarie che circondano le due compagnie aeree sono notevolmente diverse.

Fino ad oggi, si contano 38 sentenze favorevoli alla compagnia ITA Airways su un totale di 841 ricorrenti, mentre ci sono state solo due sentenze sfavorevoli e una parzialmente contraria, coinvolgendo un totale di 244 dipendenti. Questi numeri riflettono un trend che rafforza l’interpretazione della giurisprudenza secondo la quale esiste una discontinuità sostanziale tra le due aerolinee, Alitalia e ITA Airways.