Planescape: Adventures in the Multiverse, l’ambientazione che non ti aspetti

I piani di Wizards of the Coast per Dungeons & Dragons sembrano sempre di più cuciti sopra all’interesse dei giocatori: dopo aver portato infatti di nuovo Phandelver e aver riaperto le porte di Dragonlance, ora tocca ad un’altra ambientazione iconica, forse non rinomata quanto le Forgotten Realms (e Baldur’s Gate di conseguenza), ma altrettanto nota al punto d’aver visto dei videogiochi dedicati ad essa.

Planescape nasce nel 1994 con Advanced Dungeons & Dragons, la seconda edizione, dalla mente di David “Zeb” Cook: con un piglio decisamente fuori dal classico fantasy, Planescape si è sempre contraddistinta per avere creature di ogni tipo e un piglio talmente variabile da inglobare al suo interno stili diversi, e allo stesso tempo ha aperto già dal 1994 il concetto di multiverso ai giocatori di Dungeons & Dragons.

Una delle differenze sostanziali che da sempre ha contraddistinto Planescape dalle Forgotten Realms è il suo essere fuori dal “classico”: già all’epoca, quando TSR richiese un’ambientazione nuova, la domanda era di creare un setting che sfruttasse parole non usate dentro a quelle che già erano state pubblicate come “demoni” e “diavoli”, e Cook ha colto nel segno. Ad ispirarlo, opere di ogni genere quali il Dizionario dei Chazari, Einstein’s Dreams ma anche la raccolta di poesie di Calvino, Le città invisibili e film come Il pasto nudo.

Ora Wizards of the Coast è pronta a riportarci Planescape per la quinta edizione, e lo farà con un cofanetto che comprenderà tutto il necessario per tornare a visitare questo setting affascinante e misterioso.

Il multiverso ante-litteram

Se c’è una cosa che fin da subito stupisce di Planescape, pensando a quando è nato, è il concetto di multiverso e il collegamento con il Manuale dei Piani: se infatti questo libro aveva parlato già al tempo della cosmologia planare del gioco, Planescape apre le porte non solo ai vari piani ma anche alle altre ambientazioni, di fatto rendendo virtualmente in grado gli avventurieri di viaggiare tra i vari setting senza problemi di qualche tipo.

Di recente molte nuove avventure hanno proposto concetti multiversali (come per esempio L’Oscurità oltre Stregolumen, essendo basata principalmente nel piano fatato), ma poter ritornare dove tutto ha avuto inizio dentro a questo cofanetto dedicato è qualcosa che sicuramente renderà felici i giocatori

Planescape: Adventures in the Multiverse comprende al suo interno tre libri, uno schermo del master e una mappa:

Sigil and the Outlands : un libro di 96 pagine che comprende opzioni per creare personaggi, dettagli su Sigil, la Città delle Porte e una descrizione sul resto delle location

: un libro di 96 pagine che comprende opzioni per creare personaggi, dettagli su Sigil, la Città delle Porte e una descrizione sul resto delle location Turn of Fortune’s Wheel : un’avventura di 96 pagine per personaggi da livello 3-10, con un salto al livello 17

: un’avventura di 96 pagine per personaggi da livello 3-10, con un salto al livello 17 Morte’s Planar Parade : un libro di 64 pagine che ha statistiche e dati su NPC e creature dell’ambientazione

: un libro di 64 pagine che ha statistiche e dati su NPC e creature dell’ambientazione Mappa a due facce su Sigil e sulle Outlands

a due facce su Sigil e sulle Outlands Schermo a 4 pannelli per il Master

Un’ambientazione infinita

Se di suo Dungeons & Dragons ha sempre evidenziato la possibilità di essere virtualmente infinito – cosa che con gli homebrew sta raggiungendo un nuovo significato di ampiezza di contenuti – c’è da dire che l’ambientazione ha da sempre vestito i giocatori e il master in modo troppo preciso. Che il world building portasse a costruire un universo unico o che il DM passasse per terre create nei manuali (come quelle del Faerun), una volta scelti temi e concetti si cadeva spesso nel tranello dell’obbligo, che portava inesorabilmente a eliminare alcune voci dall’equazione del mondo di gioco.

Planescape di suo apre queste porte – letteralmente tali – dando accesso ad un multiverso di opzioni: non è impossibile infatti vedere angeli e demoni che bevono il té insieme dentro a Planescape, e proprio questo criterio dovrebbe essere alla base di una campagna creata sopra a questo setting.

Nei manuali sarà possibile trovare 2 nuovi background (Guardiano del Cancello e Filosofo Planare), 7 nuovi talenti e una serie di nuove magie. Inoltre, nel cofanetto verranno spiegate anche le 12 fazioni presenti in Planescape, ognuna con le sue credenze cosmiche. Nel caso però foste già nel vivo della vostra campagna di D&D, questa collezione ha al suo interno anche dei ganci per far partire l’avventura, alcune location da poter collegare e persino delle calamità multiversali. A chiudere il pacchetto, una tabella di incontri casuali vi permetterà di gestire velocemente alcune situazioni.

Planescape: Adventures in the Multiverse uscirà in lingua originale il 17 ottobre 2023 al prezzo di 84,99€ (e la versione con Alternate Cover sarà disponibile a 99,99€).