Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente – Ecco il nuovo trailer

Il nuovo trailer di Hunger Games: la ballata dell'usignolo e del serpente, film in uscita a novembre.

Online è stato diffuso il nuovo trailer di Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, il prequel della popolare saga che arriverà ai cinema grazie a Lionsgate.

Ecco il trailer.

Basato sull’omonimo romanzo prequel di Suzanne Collins, il film segue un giovane Coriolanus Snow (Tom Blyth), che cerca di far rivivere l’eredità della sua famiglia. Nel mezzo dei suoi sforzi si trova davanti al compito di fare da mentore al tributo del Distretto 12 e alla preferita di Panem, Lucy Gray Baird (Rachel Zegler). Coriolanus inizierà a collaborare con Lucy per mantenerla in vita negli Hunger Games, cercando di combattere tra il bene e il male.

I fan avranno con questo lungometraggio la possibilità di vedere le origini dei character della saga principale. Nel film ci sarà Jason Schwartzman nei panni di Lucretious Flickerman, un discendente del Caesar Flickerman di Stanley Tucci. Il cugino di Coriolano, Tigris Snow, è interpretato da Hunter Schafer. Peter Dinklage interpreta uno dei creatori di Hunger Games, Dean Casca Highbottom, mentre Viola Davis sarà la dottoressa Volumnia Gail, la coordinatrice della decima edizione degli Hunger Games.

Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente sarà disponibile dal 22 novembre.