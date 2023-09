Aliens: Bishop – A dicembre in uscita un romanzo sequel dei primi tre film

Il titolo sarà Aliens: Bishop, e stiamo parlando di un romanzo che farà da sequel diretto ai primi tre capitolo cinematografici di Alien. Il libro sarà disponibile negli Stati Uniti dal 12 dicembre.

Qui trovate la cover.

Ecco la sinossi:

Gravemente danneggiato in Aliens e Alien3, Bishop chiede di essere spento per sempre. Ma il suo creatore, Michael Bishop, ha altri piani. Cercando di arrivare alle conoscenze dello Xenomorfo immagazzinate nella mente dell’androide riporta in vita Bishop, ma per quale motivo? Michael dice alla sua creazione di voler far avanzare la ricerca medica a beneficio dell’umanità. Ma dove trova le risorse necessarie per portare avanti il ​​suo lavoro? Quali sono le sue alleanze?

Bishop è inseguito dal capitano dei Marines coloniali Marcel Apone, comandante della Il Conde, e fratello minore del sergente maggiore Alexander Apone, una delle vittime della missione su LV-426. Sulle sue tracce ci sono anche gli “Accalappiacani”, un commando della Weyland-Yutani.

Chi altro potrebbe trarre vantaggio dalla profonda conoscenza di Bishop delle creature più letali della galassia?