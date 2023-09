Wolverine: negli Stati Uniti esce il fumetto del nuovo scontro con Hulk

Tutti gli appassionati di fumetti ricorderanno che nell’albo The Incredible Hulk #181 veniva presentato il personaggio di Wolverine. Ed ora la Marvel ha proposto un nuovo scontro tra i due personaggi, che si concretizzerà proprio domani, 20 settembre, su Wolverine #37.

Ecco alcune pagine di anteprima del fumetto.

Questa è la descrizione dell’albo:

HULK E WOLVERINE – ANCORA INSIEME! Il grande tour di LOGAN nell’Universo Marvel inizia nell’unico modo possibile: faccia a faccia ancora una volta con l’INCREDIBILE HULK! Ma si incontreranno come amici o come nemici? WOLVERINE dà la caccia ai suoi TRE CLONI da BEAST’S WEAPONS OF X, perché alla fine, ci può essere un solo Logan! Il punto di partenza perfetto mentre il nuovo status quo di Wolverine in FALL OF X prende il sopravvento!