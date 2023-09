Mascella perfetta: secondo una ricerca dell’Università di Bruxelles trionfa Gigi Hadid

Una ricerca condotta dall’Università di Bruxelles ha gettato luce su ciò che la scienza considera la mascella perfetta, e sembra che Gigi Hadid ne sia un esempio quasi impeccabile. L’angolo della sua mascella, misurato frontalmente, è di 141,9 gradi, molto vicino all’angolo considerato “perfetto” di 142 gradi.

Lo studio ha coinvolto 46 valutatori, di cui 38 erano uomini e 8 donne. Di questi, 32 avevano esperienza in interventi di rimodellamento del viso, mentre 14 non avevano alcuna esperienza in questo campo. Gli esperti sono stati sottoposti a una serie di fotografie di 53 donne celebri, tra cui Angelina Jolie, Kate Moss e Monica Bellucci, allo scopo di valutare le caratteristiche della mascella.

La misura chiave analizzata è stata l’angolo della mascella vista frontalmente. Questo angolo viene definito nel punto in cui la parte verticale della mascella, discendendo direttamente dall’orecchio, cambia inclinazione per diventare una pendenza più delicata verso il mento. Un angolo più ampio tende a conferire un aspetto più liscio e femminile, mentre un angolo più piccolo è associato a un aspetto più maschile, come ad esempio nella mascella squadrata dell’attore Brad Pitt.

Un’altra caratteristica considerata importante per una mascella perfetta, secondo questa ricerca, è un angolo di 125,5 gradi quando osservato lateralmente. Questo angolo è posizionato verticalmente a livello del punto mediano della rima labiale o del labbro superiore.

Questo studio mette in luce quanto la percezione della bellezza e delle caratteristiche fisiche possa variare tra individui ed è interessante notare come la scienza stia cercando di definire parametri oggettivi per valutare la perfezione estetica. Nel caso di Gigi Hadid, sembra che la sua mascella abbia catturato l’attenzione per la sua prossimità all’angolo di perfezione definito dalla ricerca.