Lords of the Fallen: dettagli su durata, New Game Plus e modalità grafiche

Il team di Lords of the Fallen ha svelato tanti dettagli sul gioco che riguardano durata, New Game Plus e non solo.

Hexaworks ha pubblicato una FAQ ufficiale di Lords of the Fallen che risponde alle domande più gettonate sul gioco e che riguardano perlopiù durata, New Game Plus, personalizzazione e tanto altro ancora.

Per quanto riguarda la durata, il team di sviluppo afferma che Lords of the Fallen durerà indicativamente 35 – 40 ore. Ovviamente si tratta di una stima: le ore potrebbero aumentare significativamente se il giocatore è un neofita o se intende completare l’avventura al 100%.

Per quanto concerne il New Game Plus, gli sviluppatori affermano che tale modalità introdurrà diverse novità tra cui aumento della forza e della resistenza dei nemici e la disattivazione dei checkpoint del gioco. Ciò significa che i giocatori dovranno affidarsi alle vestigia delle piantine (che creano da soli) per avanzare nel mondo. Questo aumenta ulteriormente la difficoltà, dato che si può avere una sola vestigia autocreata alla volta.

Passando, invece al tema della personalizzazione del proprio personaggio, Hexaworks promette un editor di creazione profondo, che permetterà di modificare acconciatura, tatuaggi, cicatrici e tanto altro ancora. Sarà possibile anche colorare a piacimento le parti di metallo, tessuto e cuoio delle armature.

Per quanto concerne la difficoltà, il team ha sottolineato che il gioco è stato ideato per offrire un’esperienza hardcore, ma comunque accessibile anche a chi non ha dimestichezza con il genere. Sarà, infatti, sempre possibile livellare il proprio personaggio o affidarsi all’aiuto di un amico per superare gli scontri più ostici.

Per quanto riguarda le modalità grafiche su PS5 e Xbox Series X|S, infine, gli sviluppatori affermano che ci saranno le consuete due modalità Qualità e Performance. La prima blocca framerate a 30 fps mentre la seconda punterà ai 60 fps. In entrambi casi la risoluzione sarà il 4K upscalato rispettivamente dai 1440p e 1080p.

Lords of the Fallen sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 13 ottobre 2023.