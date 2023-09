Dream Scenario: il trailer del nuovo film con Nicolas Cage

Da poco è online il trailer del nuovo film con protagonista Nicolas Cage. Il titolo è stato realizzato dalla casa di produzione A24, e vede alla regia Kristofer Borgli.

Ecco il trailer di Dream Scenario.

In Dream Scenario vediamo Nicolas Cage trasformato nel biologo evoluzionista Paul Matthews. L’aspetto strano di tutta la vicenda del protagonista avviene quando Matthews inizierà ad apparire nei sogni delle persone. Man mano che il fenomeno delle visite notturne a Matthews inizia a diffondersi, ovviamente l’attenzione dei media diventa sempre più importante. Né sua moglie Janet (interpretata da Julianne Nicholson) né la sua famiglia hanno idea del motivo per cui queste persone a caso continuano a incontrarlo di notte. E mentre Matthews attira l’attenzione di tutti, diventa chiaro che non ha idea di cosa sta accadendo nella sua vita, e delle catastrofi che ne potrebbero seguire.

Ricordiamo che di recente Nicolas Cage ha vestito i panni di Dracula nel film Renfield, titolo in cui ha dato prova delle sue capacità recitative, omaggiando interpreti come Christopher Lee.