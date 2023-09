Oppenheimer è il più grande incasso di sempre per un biopic

Il fenomeno Barbenheimer sta continuando a produrre risultati sensazionali al box-office: Barbie è diventato il più grande incasso del 2023, mentre Oppenheimer è, ad oggi, il più grande biopic di sempre, in termini di guadagni.

Secondo quanto stabilito, Oppenheimer è arrivato attualmente a 912 milioni complessivi di guadagni al botteghino, mentre il film che deteneva fino ad ora il primato era Bohemian Rhapsody, che si è fermato a 910 milioni.

Si tratta di risultati che, uniti al guadagno globale da 1,4 miliardi di Barbie, hanno portato quest’estate moltissime persone in sala. L’operazione Barbenheimer è stata una vera boccata d’ossigeno per i cinema che erano in grande sofferenza, e che avevano patito il flop di alcuni titoli.

Ricordiamo che l’estate si era aperta con i cattivi risultati ottenuti da The Flash, un titolo che chiude l’esperienza del vecchio universo DC, e che apre al nuovo progetto di James Gunn.

Christopher Nolan con il suo Oppenheimer si è confermato campione d’incassi e di qualità, considerando le tanti lodi della critica al suo titolo.