Five Nights at Freddy’s: il nuovo trailer rivela la data dell’anteprima

Ecco il secondo trailer di Five Nights at Freddy’s, che rivela anche la data dell'anteprima italiana.

Universal Studios ha diffuso il secondo trailer di Five Nights at Freddy’s, il lungometraggio horror tratto dalla saga videoludica. Il nuovo filmato ha rivelato anche la data dell’anteprime italiana del film, che sarà disponibile dal 31 ottobre, in tempo per Halloween.

Ecco il secondo trailer di Five Nights at Freddy’s, che sarà al cinema dal 2 novembre.

A realizzare il titolo c’è la Blumhouse – la casa produttrice di M3GAN, The Black Phone e The Invisible Man.

Il film segue una guardia giurata tormentata che inizia a lavorare al Freddy Fazbear’s Pizza. Mentre trascorre la sua prima notte di lavoro, si rende conto che il turno di notte da Freddy’s non è così facile da superare.

Five Nights at Freddy’s è interpretato da Josh Hutcherson (Ultraman, The Hunger Games franchise), Elizabeth Lail (You, Mack & Rita), Piper Rubio (Holly & Ivy, Unstable), Kat Conner Sterling (Un fantasma in casa, 9-1-1), Mary Stuart Masterson (Blindspot, Pomodori Verdi Fritti) e Matthew Lillard (Good Girls, Scream).

Five Nights at Freddy’s è diretto da Emma Tammi (The Wind, Blood Moon) ed è frutto di una sceneggiatura di Scott Cawthon, Emma Tammi e Seth Cuddeback.