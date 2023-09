Amazon: arriva la Festa delle Offerte Prime con 48 ore di offerte dedicate, ecco date e dettagli

Amazon Italia ha annunciato l’arrivo della Festa delle Offerte Prime con 48 ore di offerte su un’ampia gamma di articoli selezionati e dedicate esclusivamente ai clienti prime. Gli abbonati al servizio Amazon potranno anticipare il loro shopping natalizio grazie all’arrivo di quest’iniziativa che prenderà il via a partire dal 10 ottobre e durerà fino alle 23:59 dell’11 ottobre.

Per tutta la durata dell’evento, dunque, Amazon metterà a disposizione sconti su tantissime categorie di articoli tra tecnologia, moda, casa, giocattoli e non solo. Sono disponibili, infatti, tutta una serie di offerte su prodotti come i dispositivi Amazon, tra cuiEcho Pop + Meross Smart Plug o il Blink Outdoor e il Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6. Non mancano poi offerte per Amazon Fashion con sconti del 30% su grandi marchi tra cui Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma, Swarovski e molti altri. Trovate la pagina delle offerte a questo indirizzo.

Con questo evento di shopping vogliamo offrire a tutti i clienti Prime una nuova opportunità per risparmiare in anticipo sullo shopping natalizio e approfittare di offerte su alcuni dei prodotti più richiesti”, ha dichiarato Jamil Ghani, Vicepresidente di Amazon Prime. Oltre a beneficiare di tutti i vantaggi Prime, i clienti possono accedere a moltissime offerte in categorie come moda, casa e giocattoli, che includono alcuni dei prodotti più popolari durante la Festa delle Offerte Prime”.

Se non siete ancora abbonati ad Amazon Prime e volete usufruire della promozione, vi ricordiamo che potete iscrivervi e iniziare il periodo di prova gratuito che vi consente di avere accesso a tutti i vantaggi dedicati agli abbonati al servizio Amazon.