Werewolf by Night: ecco quando arriverà su Disney+ la versione a colori

Questo autunno porterà su Disney+ anche una produzione particolare: stiamo parlando della versione a colori di Werewolf by Night. La distribuzione del mediometraggio avverrà il 20 ottobre.

Ricordiamo che Werewolf by Night è stato distribuito sulla piattaforma streaming Disney+ lo scorso anno, e si è trattato di una produzione Marvel Studios Presenta.

Il fatto che il mediometraggio fosse in bianco e nero era uno degli elementi caratterizzanti di questo Werewolf by Night, considerando che il regista Michael Giacchino (popolare compositore passato dietro la macchina da presa) aveva voluto omaggiare il cinema horror degli anni Quaranta e Cinquanta.

I protagonisti del progetto sono Laura Donnelly e Gael Garcia Bernal. Gael Garcia Bernal in Werewolf by Night (che in Italia ha preso il titolo di Licantropus) vestirà i panni del personaggio protagonista, un uomo capace di trasformarsi in un lupo mannaro, mentre Laura Donnelly è Elsa Bloodstone.

Tra gli altri speciali di Marvel Presenta possiamo citare anche quello natalizio sui Guardiani della Galassia.