Micro4Pap: il microscopio di nuova generazione per lo studio delle cellule vive

Micro4Pap è un ambizioso progetto condotto dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e finanziato con oltre 3 milioni di euro dal Consiglio Europeo per l’Innovazione (EIC). Questo progetto mira a sviluppare un innovativo microscopio di nuova generazione noto come Micro4Pap, che avrà un impatto significativo nella comprensione delle cellule vive e delle patologie associate.

Il nome completo del microscopio, In-Vivo Brillouin Microscope with application to Protein Aggregation-based Pathologies (Microscopio Brillouin In-Vivo con applicazione alle patologie basate sull’aggregazione delle proteine), riflette la sua missione. L’obiettivo principale è consentire l’osservazione in tempo reale dei processi all’interno delle cellule viventi, mantenendo intatte le loro funzionalità e preservando l’integrità del campione.

Questo straordinario strumento sarà una variante del microscopio Brillouin a scansione rapida, con tempi di acquisizione inferiori al millisecondo. Ciò consentirà la visualizzazione dettagliata delle componenti cellulari in tre dimensioni. Ciò che lo rende eccezionale è che non richiederà un contatto diretto con i campioni cellulari da esaminare, consentendo così l’osservazione delle dinamiche interne tra le cellule e all’interno di esse.

Le applicazioni potenziali di Micro4Pap sono eccezionali. Poiché molte patologie umane, tra cui i disturbi neurodegenerativi, il cancro, le malattie croniche e l’invecchiamento, sono associate all’alterazione dei processi cellulari, questo microscopio potrebbe rivelarsi cruciale per lo sviluppo di nuovi farmaci, la diagnosi precoce e le terapie innovative.

L’EIC ha destinato generosamente 3 milioni di euro per sostenere il consorzio Micro4Pap, che è composto da istituti di ricerca, università e aziende in Italia, tra cui l’Università di Trento e Crestoptics S.p.A., l’Università d’Angers in Francia e l’Università di Saragozza in Spagna. Questa collaborazione europea promette di portare avanti la frontiera della ricerca scientifica e aprire nuove prospettive per la medicina e la scienza.