Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord per PS VR2, un trailer di gameplay dallo State of Play

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord per PS VR2 è tornato a mostrarsi in occasione dello State of Play odierno con un nuovo trailer di gameplay. Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette di dare uno sguardo ad alcune delle caratteristiche di questo divertente multiplayer cooperativo in VR in cui la collaborazione è essenziale.

Rise of the Ghost Lord ci catapulta nell’universo di Ghostbusters in maniera unica ed immersiva. Nel gioco vestiamo i panni di una new entry nel team che dovrà avere a che fare con pericolose missioni come intrappolare le entità paranormali, recuperare della materia oscura o chiudere portali interdimensionali. Per riuscire ad avere la meglio, potremo equipaggiare tutta una serie di gadget da acchiappafantasmi, dalle torrette alle esche fantasma. Il tutto, ovviamente, con l’aiuto dei nostri compagni.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Sei pronto a salvare la città di San Francisco dal Ghost Lord? Raduna i tuoi amici e fai squadra in questa avventura multiplayer cooperativa, realizzata esclusivamente per la realtà virtuale.

Preparati con gli ultimi gadget di Ghostbustin, dalle torrette remote alle esche fantasma. Affronta una serie di missioni, come raccogliere PKE oscuri o chiudere portali interdimensionali. Dovrete lavorare insieme per risolvere enigmi, intrappolare i fantasmi e fermare la Marcia del Malevolo. Non c’è niente come litigare con gli amici, ma anche se giochi da solo puoi affrontare tu stesso il Ghost Lord con l’aiuto di un compagno spettrale.

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord sarà disponibile a partire dal 26 ottobre 2023 per PlayStation VR2.