Fables: il creatore del fumetto si toglie i diritti del copyright

Non è usuale che un autore, a vent’anni dalla prima pubblicazione di una sua opera, decida di togliersi il copyright, ma ciò è quanto è stato fatto da Bill Willingham, il creatore di Fables, che ha deciso di rendere il titolo a fumetti di pubblico dominio.

Ecco le sue parole:

Quando ho firmato per la prima volta il mio contratto editoriale con la DC Comics, la società era gestita da uomini e donne onesti e integri, che (per la maggior parte) hanno interpretato i dettagli di tale accordo in modo equo e leale. Quando inevitabilmente si presentavano problemi, li risolvevamo, come uomini e donne ragionevoli. Da allora, nell’arco di vent’anni circa, quelle persone se ne sono andate o sono state licenziate, per essere sostituite da una porta girevole di estranei, di integrità non misurabile, che scelgono di interpretare ogni aspetto del nostro contratto in modi che avvantaggiano solo DC Comics e le sue società proprietarie. Un tempo le proprietà di Fables erano in buone mani e ora, a causa del logoramento e della sostituzione dei dipendenti, le proprietà di Fables sono cadute in cattive mani.