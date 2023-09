Cani e comportamento: cosa aspettarsi nei primi sei mesi dall’adozione?

L’adozione di un cane da un canile può rappresentare un momento di transizione delicato per il nuovo padrone, poiché il comportamento del cane può variare notevolmente. Uno studio condotto dall’Ohio State University ha fornito preziose informazioni su come cambia il comportamento dei cani nei sei mesi successivi all’adozione, aiutando così i neo padroni a gestire questa fase.

In generale, si è soliti dire che il comportamento di un cane potrebbe cambiare nei primi tre giorni, tre settimane e tre mesi dopo l’adozione. Tuttavia, lo studio ha rivelato che la regola delle tre settimane e dei tre mesi non ha una base scientifica. Invece, i ricercatori hanno utilizzato uno strumento di ricerca chiamato Canine Behavioral Assessment & Research Questionnaire (C-BARQ) per valutare in modo standardizzato il comportamento dei cani adottati. Hanno coinvolto 62 neo padroni e somministrato sondaggi a 7, 30, 90 e 180 giorni dopo l’adozione. I proprietari hanno valutato comportamenti come aggressività, paura, ansia, sensibilità al tocco, ansia da separazione, attaccamento, ricerca di attenzione ed eccitabilità.

I risultati dello studio hanno rivelato che l’eccitabilità e la sensibilità al tatto sono aumentate a 90 e 180 giorni dopo l’adozione. Al contrario, l’aggressività verso estranei e le difficoltà di addestramento sono aumentate in tutti i momenti dello studio. Alcuni comportamenti, come l’ansia da separazione e la ricerca di attenzione, sono diminuiti entro i sei mesi di studio. Questi cambiamenti possono essere spiegati dal fatto che i cani si adattano gradualmente alla loro nuova casa e routine, diventando più sicuri o meno ansiosi con il tempo.

Un aspetto interessante dello studio è che nonostante alcuni cambiamenti comportamentali, la stragrande maggioranza dei neo padroni si è dichiarata soddisfatta del comportamento dei loro cani. Il 93,7% ha valutato il comportamento generale del cane come eccellente o buono, mentre il 100% ha riferito che il cane si è adattato bene alla nuova casa.

Questo studio fornisce importanti informazioni per aiutare i neo padroni a comprendere meglio cosa aspettarsi dopo l’adozione di un cane da un canile. La speranza è che questi risultati possano contribuire a mantenere più cani nelle loro nuove case e ridurre il ritorno dei cani ai canili.