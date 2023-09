Avatar: Frontiers of Pandora, story trailer dallo State of Play

Avatar: Frontiers of Pandora è tornato a mostrarsi con uno splendido story trailer in occasione dello State of Play. Vediamo il filmato.

Avatar: Frontiers of Pandora è un action adventure realizzato da Massive Entertainment in collaborazione con Lightstorm Entertainment e Disney. Nel gioco vestiremo i panni di un Na’vi per combattere contro la Resources Development Administration (RDA) per proteggere la splendida luna di Pandora. Nel corso dell’avventura incontreremo anche diversi clan come gli Aranahe, un clan di tessitori molto legato alla tradizione, gli Zeswa, nomadi pronti a combattere l’RDA, e i Kame’tire, un clan di guaritori enigmatici e solitari e tanti altri ancora. Leggiamo la descrizione ufficiale:

La RDA è tornata su Pandora, più pericolosa che mai, e minaccia ancora una volta i lussureggianti ecosistemi e i suoi clan. Siete decisi a impedire che la RDA distrugga il vostro mondo. Combattete con le armi Na’vi e della RDA. Usate la vostra incredibile forza e agilità, costruite nuovi equipaggiamenti e migliorate le vostre abilità e armi mentre proteggete Pandora.

Vi ricordiamo che Avatar: Frontiers of Pandora sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 7 dicembre 2023.