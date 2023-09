Aquaman e Il Regno Perduto: James Wan parla dell’evoluzione della tecnologia

James Wan ha dichiarato che l’aver realizzato il primo Aquaman lo ha aiutato molto a preparare Aquaman e il Regno Perduto, soprattutto per quanto riguarda la gestione della tecnologia.

Ecco le parole di James Wan:

La tecnologia in generale avanza ogni anno che passa. Rispetto al primo film vedo un enorme salto anche negli effetti, ma anche solo il processo di come giriamo il film è un po’ cambiato. Posso dire che girare il primo Aquaman è stato difficile, perché abbiamo dovuto sottoporli a diverse situazioni stressanti. Non è il massimo per loro quando cercano di recitare, e nel frattempo stanno soffrendo molto perché gli vengono richieste altre cose da fare.