Tartarughe Ninja e Daredevil: potrebbe arrivare presto un crossover a fumetti

Kevin Eastman, uno dei due creatori delle Tartarughe Ninja, ha di recente dichiarato che ci sarà un crossover a fumetti con Daredevil. La notizia è ancora più importante, considerando che il personaggio Marvel è stato l’ispirazione principale per la nascita delle Tartarughe.

Ecco cosa ha dichiarato Kevin Eastman a Comicbook.com:

Nella mia mente questo crossover ci è stato già molte volte. E in tutta sincerità credo che accadrà. Ma in caso contrario, lo farò gratuitamente e lo pubblicherò. Il fatto è che Daredevil come personaggio, molto prima di Frank Miller, mi ha influenzato con il lavoro di Bill Everett, Wally Wood, Bob Brown, Gene Colan; Daredevil era il mio supereroe preferito. Avevo nella mia top Daredevil, Capitan America e Batman, perché adoravo personaggi più umani e accessibili, ma Daredevil era il mio preferito. Certamente quando Frank Miller è arrivato, l’albo 158 ci ha lasciato senza fiato, è stato semplicemente epico.