Aquaman e il Regno Perduto: trailer e foto del film con Jason Momoa

Disponibile da oggi – sia in versione originale che doppiato in italiano – il primo trailer ufficiale di Aquaman e il Regno Perduto, il sequel del film DC di maggior successo di tutti i tempi, diretto da James Wan e con protagonista Jason Momoa, che torna ad indossare i panni di Aquaman. Nel cast ritornano anche Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II e Nicole Kidman nei loro ruoli originali già interpretati nel primo capitolo. Il film sarà al cinema dal 20 dicembre 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures.

Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta è in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola, è più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l’ex re di Atlantide, per forgiare un’improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo intero, da una distruzione irreversibile.

Il cast di Aquaman e il Regno Perduto vede le star del primo capitolo ritornare nei loro ruoli originali: Jason Momoa è ancora Arthur Curry/Aquaman, ora in bilico tra i suoi doveri di Re di Atlantide e di nuovo padre; Patrick Wilson è Orm, fratellastro di Aquaman e sua nemesi, che ora deve affrontare un nuovo ruolo come alleato riluttante del fratello; Amber Heard è Mera, regina di Atlantide e madre dell’erede al trono; Yahya Abdul-Mateen II è Black Manta, impegnato più che mai a vendicare la morte di suo padre distruggendo Aquaman, la sua famiglia e Atlantide; Nicole Kidman torna nel ruolo di Atlanna, una leader feroce e madre con il cuore di un guerriero. Riprendono i loro ruoli anche Dolph Lundgren, che interpreta Re Nereus e Randall Park che ritorna come Dr. Stephen Shin.

Diretto da James Wan, Aquaman e il Regno Perduto è prodotto da Peter Safran, Wan e Rob Cowan. I produttori esecutivi sono Galen Vaisman e Walter Hamada. La sceneggiatura è di David Leslie Johnson-McGoldrick, da una storia di James Wan & David Leslie Johnson-McGoldrick e Jason Momoa & Thomas Pa’a Sibbett basata sui personaggi della DC, Aquaman, creato da Paul Norris e Mort Weisinger.

Ad affiancare James Wan dietro la macchina da presa è ancora una volta l’eccezionale team di filmmakers già presente nel primo capitolo, Aquaman: il direttore della fotografia è Don Burgess (The Conjuring – Il caso Enfield), lo scenografo è Bill Brzeski (Jumanji : The Next Level), il montatore è Kirk Morri (Fast & Furious 7), il compositore è Rupert Gregson-Williams (Wonder Woman) e il supervisore musicale è Michelle Silverman (Malignant). A questi si uniscono anche, il supervisore degli effetti visivi Nick Davis (la serie di Scontro tra Titani, Il Cavaliere Oscuro) e il costumista Richard Sale (Doctor Strange nel Multiverso della Follia , Ready Player One).

Leggi anche: