Aquaman 2: secondo James Wan il ruolo di Amber Heard nel film è sempre stato minore

Dopo che Amber Heard è uscita sconfitta dal processo per diffamazione intentatole dall’ex marito Johnny Depp, l’attrice ha dichiarato che il suo ruolo in Aquaman 2 ha subito dei tagli, ma il regista James Wan ha dichiarato che la parte di Mera è sempre stata minore.

Ecco cosa ha dichiarato il regista:

L’ho sempre detto a tutti fin dall’inizio: il primo ‘Aquaman’ era il viaggio di Arthur e Mera. Il secondo film sarebbe sempre stato su Arthur e Orm. Quindi, il primo era un film d’azione-avventura romantico, il secondo è un film d’azione-avventura di bromance. Lasceremo le cose in questa maniera.

E sul posticipo dell’uscita in sala del lungometraggio lo stesso James Wan ha dichiarato:

La cosa difficile all’inizio era non sapere se ‘Aquaman’ sarebbe uscito prima o dopo [’The Flash’]. Quindi, dovevamo solo essere preparati. Alla fine, la cosa migliore che direi di questo film è che non è collegato in alcun modo a nessuno dei titoli precedenti.