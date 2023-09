Total War: PHARAOH, data di uscita, trailer e tutte le info

SEGA Europe Limited e The Creative Assembly Limited annunciano che Total War: PHARAOH sarà disponibile in formato digitale l’11 ottobre, con una Limited Edition fisica che arriverà in Europa il 23 ottobre. L’edizione limitata includerà pacchetti estetici e un poster a doppia faccia con una mappa stilizzata della campagna e i ritratti dei celebri leader delle fazioni. Intraprendete un viaggio attraverso la bellezza macchiata di sangue dell’Antico Egitto in questo video che svela la mappa della campagna.

Total War: PHARAOH è il nuovo capitolo della pluripremiata serie di strategici di Creative Assembly: i giocatori potranno immergersi nei turbolenti eventi del periodo del Nuovo Regno egizio, dove determineranno il destino di tre grandi popoli – gli Egizi, gli Ittiti e i Cananei – che lottano per la sopravvivenza durante il cataclisma dell’età del bronzo. Effettuando la prenotazione, i giocatori potranno accedere a una serie di bonus per early-adopter, tra cui la possibilità di partecipare a un fine settimana di accesso anticipato e quella di ottenere i pacchetti estetici Avatar of the Gods e Heart of the Shardana. Il fine settimana di Accesso anticipato consente di avventurarsi nel mondo mozzafiato dell’Antico Egitto da venerdì 29 settembre a lunedì 2 ottobre. Il prestigioso Ramesse e il barbaro Irsu saranno al vostro comando mentre avrete modo di scatenare la guerra per 60 turni della campagna strategica con la possibilità di rigiocare illimitatamente entro il periodo di tempo.

Queste le caratteristiche principali del titolo:

Gameplay strategico: Total War: PHARAOH è un gioco composto da due parti. Una campagna a turni in un mondo aperto, con attività di gestione della nazione, diplomazia ed esplorazione, e intense battaglie tattiche in tempo reale con migliaia di truppe su dettagliatissimi campi di battaglia in piena età del bronzo.

Eventi ispirati alla storia: vivi un’autentica ricostruzione dell’Antico Egitto e assisti alla morte del faraone Merneptah mentre prepari il tuo popolo ad affrontare gli eventi che cambieranno per sempre la tua civiltà con il termine dell’età del bronzo.

Diversi stili di gioco: affronta la guerra con tre culture uniche dell’età del bronzo: Egizi, Ittiti e Cananei e scegli uno dei loro leader storici per comandare i tuoi eserciti. Affascina le corti con impareggiabile diplomazia, lanciati in battaglia con incrollabile risolutezza o scatena il caos seguendo il sentiero dei signori della guerra.

Conquista l’età del bronzo: dimostra che la tua ambizione alla carica Faraone è legittima, o Grande Re, ed espandi il tuo impero in espansione su una mappa della campagna che abbraccia i ricchi centri culturali dell’Egitto, di Canaan e dell’Anatolia.

Possibilità quasi infinite: grazie alla nuovissima funzione di personalizzazione della campagna non ce ne saranno mai due uguali. Determina il tuo modo di giocare attraverso un’ampia gamma di opzioni, come le posizioni iniziali casuali per tutte le fazioni, le impostazioni dettagliate delle risorse, la possibilità di giocare con i disastri naturali e molto altro ancora.

Condizioni metereologiche dinamiche: guida i tuoi soldati attraverso improvvisi e drammatici cambiamenti climatici, come piogge torrenziali e tempeste di sabbia, e assisti all’impatto che hanno sulla battaglia e sul terreno circostante.

Venera le divinità: giura fedeltà agli dei del mondo antico con diciannove divinità tra cui scegliere, distribuite in ciascuno dei pantheon culturali. Mostra sufficiente riverenza per guadagnare bonus, ma manca loro di rispetto a tuo rischio e pericolo.

Tanto altro: emula le gesta dei Faraoni del passato, personalizza la tua guardia del corpo, intraprendi grandi assedi, manipola i tribunali, combatti contro i misteriosi invasori come i popoli del mare e molto altro ancora.

