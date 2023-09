The Nun 2: il debutto al box-office è buono, ma inferiore al primo capitolo

Ecco gli incassi all'esordio al box-office per The Nun 2, film che è andato bene ai botteghini, ma che non ha superato il primo The Nun.

The Nun 2 ha fatto il suo esordio la scorsa settimana nelle sale cinematografiche, ed il suo debutto in sala è stato positivo, ma non alla pari del suo predecessore. Il film ha incassato 34 milioni di dollari negli Stati Uniti, e 55 milioni fuori dagli USA, per un totale di 90 milioni a livello globale.

I numeri di The Nun 2 testimoniano una buona tenuta delle sale dopo il fenomeno Barbenheimer. Il secondo capitolo della saga spin-off di The Conjuring ha però fatto meno del suo predecessore, considerando che The Nun aveva incassato all’esordio, solo negli Stati Uniti, 53 milioni, fermando la sua corsa ai botteghini a 363 milioni.

Si tratta del film della saga di The Conjuring che ha incassato di più nelle sale cinematografiche. Ricordiamo che al centro della storia c’è il personaggio della suora Valak, il cui nome si riferisce ad un antico demone persecutore.

La saga di The Conjuring ha prodotto anche lo spin-off su Annabelle, l’inquietante bambola che è stata protagonista di tre capitoli cinematografici.