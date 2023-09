Hearthstone – Caduta di Ulduar: tutte le info sul Mini-set di Titani in arrivo

Yogg-Saron è in agguato: Hearthstone - Caduta di Ulduar, il Mini-set Titani è in arrivo il 19 settembre, con 38 carte inedite.

Il caos è imminente! Il 19 settembre Hearthstone pubblicherà 38 carte inedite nel Mini-set Titani Caduta di Ulduar. Il famigerato Yogg-Saron è in agguato, deciso a scatenare la follia al suo passaggio. Sono passati molti anni da quando i Titani hanno lasciato la città di Ulduar, lasciando ai Guardiani il compito di ristabilire l’equilibrio. Ma qualcosa di oscuro si sta muovendo… Yogg-Saron, il Dio Antico imprigionato al di sotto della città, è riuscito a liberarsi scatenando il caos nella città di Ulduar. A sottolineare questo momento è l’apparizione del primo Titano Leggendario Generico: Yogg-Saron, Scatenato. Di certo la follia pervaderà ogni battaglia.

Le Anomalie stanno arrivando: per un tempo limitato, le Anomalie verranno applicate alle modalità Standard, Selvaggia, Arena e Imprevedibile. Ciò significa che verrà applicata al gioco una regola casuale per generare il caos e alterare la strategia. Le regole delle Anomalie verranno rivelate prima della mano iniziale, così i giocatori potranno modificare il loro stile di gioco all’inizio della partita. Oltre all’effetto di Cho’gall, le Anomalie saranno attive in tutte le partite per la prima settimana dopo il lancio della patch 27.4. Dopo la prima settimana, le Anomalie saranno attive nel 25% delle partite fino alla patch 28.0. Se tu o il tuo avversario (o entrambi) avete Cho’gall nei vostri mazzi durante questi periodi, c’è una probabilità che la vostra partita verrà corrotta da due Anomalie alla volta

Arriva, inoltre la nuova modalità “Imprevedibile”. La stagione di ottobre della modalità Imprevedibile, che inizia il primo del mese, presenterà le nuove regole di gioco Meraviglie XL, che consentono ai giocatori di costruire i loro mazzi usando dalle 30 alle 40 carte. La salute dell’eroe corrisponderà al numero di carte incluse, quindi create il vostro mazzo con saggezza! Sarà, poi, possibile completare le missioni e aiutare questa banda a salvare il loro amico Yogg, durante l’evento a tempo limitato! Infine, ecco a voi nuovissimi oggetti cosmetici! I giocatori potranno dare un tocco in più al loro stile con nuovi modelli, emote e Tabelloni, tra cui Xyrella Investigatrice, Cobaldo l’Arcilich e molto altro. Disponibile nel negozio, naturalmente.

Leggi anche: