Alexander McQueen: Sarah Burton lascia la maison di moda dopo oltre 20 anni

La storica collaborazione tra Sarah Burton e la maison di moda Alexander McQueen si conclude dopo oltre due decenni. La notizia è stata annunciata da Kering, il colosso francese del lusso che controlla il brand britannico. Sarah Burton ha ricoperto il ruolo di direttrice artistica di Alexander McQueen sin dal maggio 2010, subito dopo la scomparsa del fondatore Lee Alexander McQueen, diventando così la sua braccio destro e collaboratrice fidata per oltre 14 anni.

Durante il suo mandato, Sarah Burton ha creato collezioni memorabili, guadagnandosi nel 2011 il titolo di Designer of the Year dal British Fashion Council. Ha portato avanti la visione couture di McQueen, arricchendola con la sua impronta personale, caratterizzata da sartorialità fluida, ricami preziosi e tagli audaci. Una delle creazioni più celebri rimane l’abito da sposa indossato da Kate Middleton nel suo matrimonio con il principe William.

Sarah Burton ha vestito numerosi personaggi famosi, tra cui Lady Gaga, Beyoncé e Nicole Kidman. In una dichiarazione, la stilista ha espresso il suo orgoglio per il lavoro svolto e ha ringraziato François-Henri Pinault, amministratore delegato di Kering, per l’opportunità offertale. Ha anche dedicato un pensiero speciale a Lee Alexander McQueen, che le ha insegnato molto e a cui sarà per sempre grata.

Kering ha espresso profonda gratitudine a Sarah Burton per il suo contributo importante nella storia di Alexander McQueen. L’amministratore delegato di Alexander McQueen, Gianfilippo Testa, ha sottolineato l’impronta indelebile lasciata dalla stilista negli ultimi 26 anni.

François-Henri Pinault ha ringraziato personalmente Sarah Burton per il suo lavoro straordinario negli ultimi due decenni e ha elogiato il suo talento e la sua sensibilità. Ha sottolineato come Sarah abbia contribuito a preservare e perpetuare l’eredità di Lee Alexander McQueen, aggiungendo al contempo il suo tocco creativo unico.

Attualmente, l’attenzione si concentra sul successore di Sarah Burton, il cui nome sarà annunciato prossimamente. La sfilata primavera-estate 24, disegnata da Burton, si terrà a Parigi alla fine del mese e segnerà la conclusione di questa importante partnership nel mondo della moda.