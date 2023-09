Wonka: il regista apre al sequel del film con Timothée Chalamet

Ancora deve uscire sullo schermo, ma il regista Paul King ha già espresso il proprio interesse nel vedere un capitolo sequel di Wonka, il film su Willy Wonka con Timothée Chalamet protagonista.

Ecco le parole di Paul King:

Mi piacerebbe sicuramente fare di più. E mi piacerebbe trascorrere più tempo all’interno di questo universo narrativo. Roald Dahl era decisamente interessato al personaggio di Willy Wonka. Ci sono bozze che non sono andate da nessuna parte, e c’è un racconto breve. Non ha scritto veramente dei seguiti, ma questo era l’unico libro in cui sentiva chiaramente che ci fosse di più da raccontare.

Ed ha aggiunto:

C’è moltissima altra storia di Wonka che abbiamo e che vorremmo raccontare. Non è come Dune: Parte Uno dove dici: ‘Questo è quello che succede nella Parte Due.’ Spero che funzioni alla grande come film a sé stante. Ma mi piacerebbe sicuramente fare di più. E mi piacerebbe trascorrere più tempo in questo mondo e incontrare altri Umpa Lumpa.