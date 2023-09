Qualcomm e Apple Estendono l’accordo per i chip 5G Fino al 2026

Qualcomm ha annunciato un accordo con Apple per fornire chip 5G almeno fino al 2026. Questo accordo, che si estende oltre le previsioni di mercato, sottolinea l’importanza della partnership tra le due aziende. Nonostante Apple abbia sviluppato i propri chip di progettazione per i computer, sembra che non stia cercando di accelerare la produzione di un proprio modem. L’accordo garantisce a Qualcomm un flusso di entrate significativo e rafforza l’approvvigionamento di Apple, particolarmente importante in un momento in cui l’azienda sta affrontando sfide in Cina e sta cercando di diversificare le sue catene di fornitura. La notizia ha visto un aumento del 4% delle azioni Qualcomm e dello 0,5% delle azioni Apple.

L’accordo dopo una lunghissima battaglia legale

Questo accordo segue una lunga battaglia legale tra Qualcomm e Apple e rafforza la posizione di Qualcomm come principale progettista di chip modem per telefoni. Secondo Reuters, gli analisti stimano che nel 2022 Qualcomm venderà chip ad Apple per un valore di 7,26 miliardi di dollari. L’accordo, inizialmente scaduto nel 2025, può essere esteso per ulteriori due anni. Mentre Apple sta lavorando alla sua tecnologia modem, questo accordo dimostra la sua intenzione di continuare a utilizzare i chip Qualcomm almeno nel breve termine. Qualcomm prevede che solo un quinto degli iPhone di Apple utilizzerà i suoi chip entro il 2026 con tutti i modelli di iPhone 14 rilasciati l’anno scorso che utilizzano i modem Qualcomm.