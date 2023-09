La Sirenetta è uno dei titoli più visti di sempre su Disney+ nei primi giorni sulla piattaforma

I risultati de La Sirenetta su Disney+ hanno portato il film a guadagnare un primato che non si vedeva dall'uscita di Hocus Pocus 2.

L’arrivo sulla piattaforma streaming Disney+ de La Sirenetta ha portato il film live-action ad ottenere dei grandi risultati a livello di audience, al punto da essere diventato uno dei titoli più visti su Disney+ durante i primi giorni.

La Sirenetta ha ottenuto 16 milioni di visualizzazioni nei suoi primi giorni su Disney+, un risultato che non si vedeva dai tempi di Hocus Pocus 2. Giusto per creare una comparazione, la serie TV Ahsoka ci ha messo una settimana intera per arrivare a 14 milioni di visualizzazioni.

Ricordiamo che La Sirenetta ha guadagnato 118 milioni di dollari al cinema durante il suo primo fine settimana di proiezioni, ed ha chiuso la sua corsa nelle sale cinematografiche con 556 milioni.

Ora, l’arrivo su Disney+ de La Sirenetta ha permesso al film di riattrarre l’attenzione degli appassionati, tra spettatori che avevano già visto il lungometraggio in sala, e persone che hanno approfittato dell’uscita sulla piattaforma per recuperare il titolo.

Ricordiamo che La Sirenetta è uscito al cinema il 24 maggio scorso.