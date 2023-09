Batgirl: i registi sono dispiaciuti del fatto che non sia stato il pubblico a giudicare il film

Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno dichiarato di aver visto The Flash, ed i due registi sono dispiaciuti per il fatto che il loro film su Batgirl non sia stato giudicato dal pubblico, bensì sia stato cancellato prima ancora della distribuzione.

Ecco le loro parole:

Abbiamo guardato The Flash, e ci siamo sentiti tristi. Adoriamo il regista Andy Muschietti e sua sorella Barbara, che ha prodotto il film. Ma quando l’abbiamo guardato, abbiamo sentito che avremmo potuto far parte del percorso DC. Non abbiamo avuto la possibilità di mostrare Batgirl al mondo e lasciare che il pubblico giudicasse da solo. Perché il pubblico è davvero il nostro capo supremo e dovrebbe essere colui che decide se qualcosa è buono o cattivo, o se qualcosa dovrebbe essere visto o no.

E poi ha aggiunto Adil: