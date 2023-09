Alcuni casinò di Las Vegas sono stati mandati in tilt da un attacco hacker

La nota catena di hotel e casinò MGM Resorts ha confermato lunedì di essere stata vittima di un attacco informatico che ha messo offline i sistemi in tutti i suoi casinò. Questo colosso alberghiero possiede una considerevole parte dei casinò lungo la famosa Las Vegas Strip, dove alcuni giocatori hanno riferito che le slot machine sono state messe offline a causa dell’incidente. Presso le proprietà internazionali di MGM Resorts, gli hotel stanno attualmente accettando prenotazioni solo via telefono a causa della chiusura dei siti web.

“In data recente, MGM Resorts ha identificato un problema legato alla sicurezza informatica che ha coinvolto alcuni dei sistemi dell’azienda”, ha scritto l’azienda in una dichiarazione.

Il comunicato aggiunge che l’azienda “ha preso immediate misure per proteggere i nostri sistemi e i dati, inclusa la chiusura di determinati sistemi” in risposta all’attacco. Tuttavia, MGM Resorts non ha confermato quanto esteso sia stato il blocco, quali sistemi sono stati colpiti o altri dettagli sull’incidente.

Endaget scrive che le testimonianze dei clienti riportano problemi nelle prenotazioni, nell’utilizzo dei bancomat, nel gioco di alcune slot machine e nell’accesso alle camere d’albergo tramite chiave digitale.

Al momento, rimangono ancora molte incertezze sull’entità dell’attacco informatico e sulle conseguenze per MGM Resorts e i suoi clienti. L’azienda ha dichiarato di star lavorando per risolvere la situazione e ripristinare i sistemi.