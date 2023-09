Sylvester Stallone incontra Papa Francesco, entrambi mimano un incontro di boxe

Sylvester Stallone ha ringraziato Papa Francesco per l'incontro in Vaticano, il Pontefice ha dimostrato di apprezzare i film di Rocky.

Dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria di Gioia del Colle, Sylvester Stallone è passato dal Vaticano per essere ricevuto da Papa Francesco. I due hanno conversato, ed in maniera goliardica hanno anche mimato un incontro di boxe in stile Rocky.

Qui sotto trovate il video in cui prima Papa Francesco imita un jab, e poi lo stesso Stallone risponde serrando i pugni.

Pope Francis meets with American actor Sylvester Stallone and his family at a private audience in the Vatican. pic.twitter.com/f9tLUScwfj — Vatican News (@VaticanNews) September 8, 2023

Papa Francesco ha dichiarato, parlando con Sylvester Stallone:

Siamo cresciuti guardando i tuoi film.

Sylvester Stallone si è recato in Vaticano con tutta la famiglia, ringraziando il Papa per averlo ricevuto, nonostante i suoi tanti impegni.

Ricordiamo che Sylvester Stallone è solo l’ultima delle star di Hollywood che ha voluto incontrare il Papa. Negli ultimi anni personaggi come Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio hanno avuto la possibilità di parlare con Papa Francesco.

In particolare Leonardo DiCaprio ha discusso con il Pontefice della tematica ambientalista, un tema al quale sono entrambi legati, e per cui sono attivamente impegnati.

