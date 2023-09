Priscilla – Il racconto di Priscilla Presley sul suo primo incontro con Elvis: “Avevo solo 14 anni, ma ero più grande nella vita”

Il film Priscilla di Sofia Coppola è stato presentato durante Venezia 80, ottenendo anche la Coppa Volpi andata all’attrice protagonista Cailee Spaeny. A Venezia era presente anche Priscilla Presley, che ha raccontato del suo primo incontro con Elvis, reso complicato dal fatto che lei, all’epoca, avesse solo 14 anni.

Ecco le parole di Priscilla Presley:

È stato molto difficile per i miei genitori capire che Elvis fosse così interessato a me. Elvis mi ha aperto il suo cuore in ogni modo in Germania: le sue paure, le sue speranze, la perdita di sua madre – che non ha mai, mai superato. E io ero la persona che davvero, davvero stava lì ad ascoltarlo e confortarlo. Quella era davvero la nostra connessione. Anche se avevo 14 anni, in realtà ero un po’ più grande nella vita, non nei numeri. Questa era l’attrazione. La gente pensa: “Oh, era sesso”. No, non lo era. Non ho mai fatto sesso con lui. Era molto gentile, molto tenero, molto affettuoso, ma rispettava anche il fatto che avessi solo 14 anni. Eravamo più in linea nel pensiero, e quella era la nostra relazione.

E poi ha aggiunto:

Non sapevo perché avesse riposto così tanta fiducia in me, ma lo ha fatto. E non ho mai, mai e poi mai detto a nessuno che lo vedevo, e questa era un’altra cosa che apprezzava. Non ho mai detto a nessuno a scuola che lo vedevo. Quindi, abbiamo costruito una relazione e poi la nostra relazione è andata avanti finché non me ne sono andata. E non era perché non lo amassi: era l’amore della mia vita. Era lo stile di vita che era così difficile per me, e penso che ogni donna possa capirlo. Ma questo non ha rovinato il nostro rapporto, siamo rimasti comunque molto legati. E ovviamente avevamo nostra figlia e mi assicuravo che lui la vedesse sempre. Era come se non ci fossimo mai lasciati.