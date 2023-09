Mario Kart Tour: stop ai nuovi contenuti da ottobre 2023

Nintendo ha annunciato che dal prossimo mese non verranno più pubblicati nuovi contenuti per Mario Kart Tour.

Mario Kart Tour non riceverà più nuovi contenuti dal prossimo mese. A svelarlo è stata Nintendo che ha deciso di interrompere il supporto del gioco dopo ben 4 anni. A partire dal 4 ottobre 2023, dunque, il titolo mobile non riceverà più aggiornamenti con l’ultimo grosso update, il Battle Mode, che verrà rilasciato proprio in questa data.

Nei prossimi mesi verranno infatti riproposti soltanto gli eventi già visti in passato, senza alcun tipo di aggiunta. Oltre all’arrivo del Battle Mode, il prossimo 20 settembre ci sarà anche l’Anniversary Tour per celebrare i 4 anni del gioco. Ovviamente, il titolo continuerà ad essere disponibile per il download su sistemi mobile, ma senza ricevere alcuna novità.

Nintendo non ha fornito spiegazioni in merito alla cessazione del supporto, ma possiamo immaginare che i motivi siano di natura economica, con il gioco che probabilmente non era più redditizio per la compagnia nipponica.

Lanciato il 25 settembre 2019, Mario Kart Tour ha avuto un ottimo successo. Nel 2021 il gioco era arrivato a registrare ben 200 milioni di download con la grande N che ha continuato a supportarlo nel lungo periodo con l’introduzione di diversi contenuti tra cui nuovi oggetti, nuove percorsi, nuovi piloti e tanto altro ancora.