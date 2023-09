Il Marocco diventa una meta turistica di tendenza: +141% di visitatori italiani in 6 mesi

Il Marocco è una destinazione turistica sempre più amata dagli italiani, con un notevole aumento del 141% nel numero di visitatori nei primi sei mesi del 2023 rispetto all’anno precedente, secondo l’Osservatorio del Turismo marocchino. Nel mese di giugno, il paese ha accolto circa 1,4 milioni di turisti, registrando un aumento del 20% rispetto al giugno 2022, con 27.541 viaggiatori italiani, un incremento del 4,3%.

Complessivamente, nei primi sei mesi del 2023, il Marocco ha ospitato 6,5 milioni di turisti, segnando un notevole aumento del 92% rispetto allo stesso periodo del 2022. Questo incremento è stato notato in diversi mercati di origine, tra cui la Francia (+75%), la Spagna (+180%), il Regno Unito (+100%), l’Italia (+141%) e gli Stati Uniti (+111%).

Gli aeroporti chiave del Marocco, tra cui Marrakech Menara, Mohammed V e Agadir Al Massira, hanno contribuito in modo significativo a questo aumento, accogliendo il 49% degli arrivi totali, pari a 3,2 milioni di turisti. Nel mese di giugno, i flussi turistici sono stati notevoli dalla Spagna (+13%), dalla Francia (+10%), dal Regno Unito (+27%), dagli Stati Uniti (+20%) e dal Portogallo (+35%). Tuttavia, alcuni mercati hanno registrato risultati negativi, come il Belgio (-12%) e Israele (-22%).

Inoltre, i dati relativi ai pernottamenti hanno mostrato un aumento del 23% rispetto a giugno 2022, con performance positive in diverse destinazioni, tra cui Marrakech (+33%), Agadir (+13%), Casablanca (+17%), Tangeri (+5%) e Rabat (+14%). I ricavi da viaggi sono aumentati del 2% rispetto all’anno precedente.

L’attività turistica ha contribuito significativamente all’economia del Marocco, con entrate in valuta estera generate dai non residenti che hanno raggiunto i 7,2 miliardi di dirham, in aumento del 2% rispetto al 2022. Nel complesso, nei primi sei mesi del 2023, i ricavi in valuta estera derivanti dall’attività turistica dei non residenti hanno totalizzato 47,9 miliardi di dirham, segnando un notevole aumento del 69% rispetto all’anno precedente. Tali cifre testimoniano il ruolo vitale del turismo nell’economia marocchina e la sua crescente popolarità tra i visitatori internazionali, in particolare gli italiani.